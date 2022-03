Das „Science Media Center“ Deutschland berichtet aktuell über eine Studie, die in den „Annals of Internal Medicine“ erschienen ist, und hat diverse Expert:innen um deren Einordnung gebeten. Denn die Botschaft der Studie ist für die Pharmazie durchaus brisant: Die väterliche Einnahme von Metformin soll mit einem erhöhten Risiko für Missbildungen bei den Nachkommen assoziiert sein.

„Preconception Antidiabetic Drugs in Men and Birth Defects in Offspring – A Nationwide Cohort Study“, lautet der Titel der Studie. Darin haben dänische und britische Forscher:innen im Rahmen einer prospektiven Kohortenstudie in Dänemark landesweite Register aller Geburten in den Jahren von 1997 bis 2016 ausgewertet. Entsprechend dem Titel der Studie wurde nicht nur die Einnahme von Metformin, sondern auch die von Insulin oder Sulfonylharnstoff bei Vätern vor der Zeugung eines Kindes erfasst. Wie das SMC erklärt, galten die Babys „als einem Diabetesmedikament ausgesetzt, wenn ihrem Vater in den drei Monaten, in denen sich die Spermien entwickelten, mindestens ein Rezept für eines der drei Diabetesmedikamente ausgestellt wurde“.