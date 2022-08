Eine neue Studie von Forschern der Universität von Süd-Kalifornien in Los Angeles sowie am Children’s Hospital Los Angeles, die im Fachmagazin Pediatrics erschienen ist, konnte nun zeigen, dass die IgG- und IgA-Antikörper in der Muttermilch bis zu sechs Monate nach der Impfung nachweisbar sind, mit einem Maximum nach rund einem Monat und dann allmählich sinkender Konzentration. Die Forscher belegten dabei auch die neutralisierende Aktivität der Antikörper – und das sogar dann, wenn die Milch mittels Pasteurisierung (also einer kurzfristigen, hohen Erhitzung über mindestens 72 Grad Celsius) haltbar und keimfrei gemacht wurde. Zwar nahm die Konzentration an IgA und IgM ab, die IgG-Konzentrationen blieben dabei aber bestehen.