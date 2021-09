Laut aktuellen Angaben der ABDA nehmen pro Nacht 20.000 Menschen den Notdienst der öffentlichen Apotheken in Anspruch. Doch unter den sinkenden Apothekenzahlen leidet auch die Erreichbarkeit der diensthabenden Apotheken. Wie groß gerade in ländlichen Regionen die Strecken sind, die Hilfe suchende Patienten zurücklegen müssen, hat nun der ADAC in einer aktuellen Studie untersucht.