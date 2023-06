Unstrittig ist hingegen, dass die Mehrzahl der Apotheken in dieser Umsatzklasse zukünftig kaum mehr veräußerbar sein wird, da der Ertragswert unter dem Substanzwert liegt und größere Investitionen langfristig nicht mehr refinanzierbar sind. Hier kommt allenfalls noch ein strategischer Kaufpreis eines Wettbewerbers oder eine sogenannte „Schließungsprämie“ in Betracht.

Damit stellt sich die Frage, welche Folgen der anhaltende Apothekenschwund auf die verbleibenden Apotheken hat und wo die kritische Umsatzschwelle, unterhalb derer sich eine Offizin in der Regel nicht mehr wirtschaftlich betreiben lässt, in fünf Jahren liegen wird. Antworten darauf bekommen Sie in der ungekürzten Fassung des Originalbeitrags, der in der AWA-Ausgabe 9-2023 erschienen ist („Unter 2 Mio. Euro Jahresumsatz wird die Luft dünn“)