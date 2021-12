Overwiening: Alle sechs Jahre schließen 1.000 Apotheken

Diese Angabe hinterlasse dann doch Eindruck bei den Volksvertretern, berichtete Overwiening. In Westfalen-Lippe falle die Negativentwicklung oft sogar noch etwas stärker aus als im Rest der Republik. Im Jahr 2017 gab es demnach im Kammerbezirk noch 1.973 Apotheken, zum Ende des Jahres werden es nur noch 1.803 sein. Dass Westfalen-Lippe so stark betroffen sei, liege unter anderem an der geringen Hausarztdichte. Daher fänden sich dort besonders viele kleine und umsatzschwache Betriebe, die vergleichsweise schnell in die Knie gezwungen werden. Die Weichen dafür habe Anfang der 2000er Jahre das damals SPD-geführte Bundesministerium für Gesundheit (BMG) gestellt. „Die Giftspritzen des BMG unter Ulla Schmidt wirken lange nach“, so Overwiening.

Nun steht den Apothekern wohl erneut ein Minister oder eine Ministerin aus den Reihen der Sozialdemokraten ins Haus. Die AKWL-Präsidentin nahm den anstehenden Personalwechsel im Ministerium zum Anlass, mit dem Mythos aufzuräumen, die Apotheken gingen als Gewinner aus der Krise hervor. „Unter der Corona-Decke hat es kaum Veränderungen gegeben.“ Dazu lohnt sich ein Blick auf das Kerngeschäft der Offizinen: Hier hat sich laut Overviening ein leichter Rückgang der Rx-Packungszahlen verstetigt. Teile der OTC-Umsätze seien zudem in den Versandhandel abgewandert.