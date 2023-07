Am unteren und oberen Ende steigen die Beiträge

Die Mitgliederversammlung des Bayerischen Apothekerverbands (BAV) hat am gestrigen Mittwoch eine Änderung der Beitragsordnung verabschiedet. Demnach entfällt ab dem 1. Januar 2024 die unterste Beitragsstufe mit einem Jahresumsatz von weniger als 0,75 Millionen Euro. Auch am oberen Ende der Skala wurden Anpassungen vorgenommen. So müssen auch jene Mitglieder mehr zahlen, die mehr als 5 Millionen Euro Jahresumsatz machen. Zukünftig wird es drei neuen Umsatzgruppen bis 10 Millionen Euro als neuer Obergrenze geben. Ansonsten bleiben die Beiträge unverändert.

„Die Beitragsgruppen und die Höhe des monatlichen Beitrages sind seit 1. Januar 2018 unverändert geblieben“, sagte Hans-Peter Hubmann, erster Vorsitzender des BAV laut einer Pressemitteilung des Verbands. „Die vorgeschlagenen Änderungen tragen dem in den letzten Jahren gestiegenen Umsatz der Apotheken und der Tendenz zu größeren Apotheken Rechnung.“