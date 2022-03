Max Jenne Arzneimittel Großhandlung KG – nordisch familiär

Max Jenne wurde 1879 in Lübeck gegründet. Ende der 1960er Jahre bezog das Unternehmen den heutigen Standort am südwestlichen Stadtrand. 1996 gründete Max Jenne die KSN Kurier Service Nord GmbH, in die sämtliche Transportdienstleistungen ausgelagert wurden. Vor etwa neun Jahren investierte der Privatgroßhändler zudem mehr als zehn Millionen Euro in ein neues Vertriebszentrum in Lübeck. Der Sitz des Unternehmens befindet sich seit 1958 in Kiel.