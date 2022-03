AEP passt in kein gängiges Pharmahandelsschema: weder Konzern mit internationaler Ausrichtung noch alteingesessenes Familienunternehmen – und doch hat sich der Neuling aus Alzenau innerhalb einer Dekade eine bemerkenswerte Position in der Arzneimittelversorgung gesichert. Vom Zentrallager in Unterfranken aus versorgt das Unternehmen Apotheken in ganz Deutschland. Auf Kooperationen verzichtet AEP, dafür wirbt das Unternehmen mit seinem einfachen und transparenten Preismodell sowie guten Konditionen.