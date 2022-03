Es ist das Jahr 1924, als Richard Kehr in Halberstadt die heutige Richard Kehr GmbH & Co. KG gründet. Im Jahr 1945, als der Zweite Weltkrieg endet, erhält das Unternehmen die Genehmigung für einen neuen Standort in Braunschweig. Eine Zäsur stellen die Jahre 1982/1983 dar, als ein Generationswechsel stattfindet: der Apotheker Ulrich Kehr und Diplom-Kaufmann Hanns-Heinrich Kehr übernehmen die Geschäftsführung des Unternehmens. 1990 gründet die Familie Holdermann die erste vollversorgende Arzneimittel-Großhandlung der neuen Bundesländer in Dessau. 23 Jahre später, im Jahr 2003, übernimmt die Richard Kehr GmbH & Co. KG mehrheitlich Holdermann und formt daraus die heutige Kehr Holdermann GmbH & Co. KG.