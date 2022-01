Pharmagroßhandel in der Zwickmühle

Professor Andreas Kaapke stellt die Frage „Quo vadis Großhandel?“. Denn er sieht die Branche in einem schweren Dilemma. Der Wettbewerb hat einen oligopolistischen Markt geschaffen, in dem alle Anbieter vor der gleichen Problemstruktur stehen. Die Kosten steigen durch zunehmende Anforderungen und die Inflation. Zugleich haben die Großhändler ihre Rationalisierungsmöglichkeiten so weit ausgeschöpft, wie es die hohen Anforderungen des Marktes erlauben. Die Konzentration ist so weit fortgeschritten, dass Übernahmen kaum noch Vorteile bieten. Die Einnahmen sind eng begrenzt und die Großhändler gewähren zudem Rabatte an die Apotheken. Denn im Wettbewerb sei für die Apotheken nichts „so betörend“ wie diese Rabatte gewesen, meint Kaapke. Dabei seien die Großhändler an ihre Grenzen und bisweilen darüber hinaus gegangen. Dies führe zu einem Dilemma: Wenn die Großhändler die Rabatte für Apotheken streichen würden, würde dieses Geld bei den Apotheken fehlen.