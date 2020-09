Zur Rose-Chef schließt Fusion mit Shop Apotheke nicht aus

Im Jahr 2018 ist Amazon mit dem Kauf des Online-Apotheken-Startups PillPack in den USA ins Arzneimittelgeschäft eingestiegen. Im Januar dieses Jahres kündigte der Online-Riese an, mit der Marke „Amazon Pharmacy“ in Kanada, Australien und Großbritannien aktiv werden zu wollen. Erst kürzlich rief er in Indien eine Online-Apotheke ins Leben. Dass Amazon Ambitionen hat, auch den europäischen Apothekenmarkt zu erobern, liegt auf der Hand. Doch jedenfalls die Schweizer Zur Rose Group sieht eine von ihr geplante Apotheken-Plattform offenbar als Bollwerk gegen Amazon. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) erklärte Zur Rose-Chef Walter Oberhänsli, zusammen mit der Unternehmenstochter DocMorris gut gerüstet zu sein, wenn Amazon weiter in den Arzneimittelmarkt einsteigen wolle.

Anfang des Jahres hatte DocMorris angekündigt, in den kommenden Monaten eine eigene Vorbestellplattform für Apothekenprodukte schaffen zu wollen. Auch die deutschen Vor-Ort-Apotheken sollen mitmachen. Damit wird neben die bereits laufende Plattform „ihreapotheken.de“ (Zukunftspakt) sowie die geplante „Mega-Plattform“ von ProAvO und Phoenix ein weiterer Wettbewerber auf den Plan treten. Gegenüber der dpa erklärte Oberhänsli nun, die in seiner Unternehmensgruppe geplante Plattform solle noch in diesem Jahr in Deutschland starten. „Dafür reicht Oberhänsli stationären Apothekern, die in dem Konkurrenten eher einen Branchenschreck sehen, die Hand“, heißt es bei dpa.