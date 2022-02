Einem Bericht des Handelsblatt zufolge plant die Parfümeriekette außerdem in den Flaggschiff-Filialen weitere Apotheken-Counter einrichten, an denen Apotheker zu Nahrungsergänzungsmitteln und Apothekenkosmetik beraten. In Frankfurt auf der Zeil werde das schon gut angenommen. Später könnten dann dort auch Arzneimittelbestellungen abgeholt werden.

Das Konzept Douglas Pro, in dessen Rahmen zunächst in einer Filiale in Hamburg exklusive Apothekenkosmetik angeboten wurde und das ursprünglich ausgeweitet werden sollte, hat man wohl ad acta gelegt.