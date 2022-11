Die Entscheidung sei einvernehmlich mit dem Apotheker Kubilay Talu, dem Inhaber der Bremer Euro Apotheke, getroffen worden. Das dazugehörige Versandgeschäft und somit auch der Online-Shop eurapon.de würden Mitte Dezember 2022 geschlossen. Die Zur Rose-Gruppe biete allen am Standort Bremen beschäftigten pharmazeutischen Mitarbeitern, auch denen aus dem Versandgeschäft der Euro Apotheke, eine Weiterbeschäftigung in Heerlen an. Den rund 90 von der Schließung betroffenen Mitarbeitern der Eurapon Pharmahandel GmbH unterbreite das Unternehmen individuelle Abfindungsangebote.