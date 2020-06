Zur Rose übernimmt auch noch Apotal

Die DocMorris-Mutter Zur Rose AG übernimmt die deutsche Versandapotheke Apotal. Damit baue man die Marktführerschaft in Europa aus und erhöhe die Zahl aktiver Kunden in Deutschland auf über 8 Millionen, teilt der Konzern am heutigen Freitag mit. Damit geht der Expansionskurs der Schweizer weiter: Erst 2018 wurden Medpex, Apo-Rot und die spanische Plattform promofarma übernommen.