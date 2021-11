Parfümeriekette will angeblich Arzneimittelversender Disapo kaufen

Douglas teilt auf Anfrage mit, dass man Marktspekulationen grundsätzlich nicht kommentiere. Zusätzlich heißt es allerdings: „Schönheit und Gesundheit rücken immer stärker zusammen, weshalb sich Douglas zusehends zu einer integrierten Beauty- und Gesundheitsplattform entwickelt. So bieten wir heute insbesondere in unserem Online-Shop bereits eine breite Auswahl an rezeptfreien Apothekenprodukten („OTC“) (sic!) an. In diesem Sinne kann eine Online-Apotheke eine sinnvolle Ergänzung zu unseren bisherigen Geschäftsaktivitäten sein. Dies gilt umso mehr aus der Perspektive, dass dem Online-Apothekengeschäft ein enormes Wachstum vorhergesagt wird und dass Douglas im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie eine sehr große E-Commerce-Kompetenz aufgebaut hat, die wir hier einbringen könnten. Wir prüfen fortlaufend unsere strategischen Optionen.“