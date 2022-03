Auf der Handelsblatt-Jahrestagung Pharma 2022 am vergangenen Dienstag machte Dr. Michael Horn, Abteilungsleiter im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und Vorsitzender des BfArM-Beirats zur Bewertung der Versorgungslage mit Arzneimitteln, deutlich: Versorgungsengpässe mit Arzneimitteln führen nicht nur in Apotheken zu einem erheblichen Mehraufwand, sondern auch bei den Behörden. So sei es beispielsweise beim aktuellen Tamoxifen-Engpass nicht trivial gewesen, in der Breite jeden mit den nötigen Maßnahmen und Informationen zu erreichen, damit weiterhin alle Patient:innen mit Tamoxifen versorgt werden können. Schon am 4. März hatte das BfArM erneut an Ärzt:innen und Apotheker:innen appelliert, wirklich nur kleine Packungsgrößen à 20 oder 30 Tabletten und eben nicht 100-Stück-Packungen abzugeben.