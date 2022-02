Wie die DGHO erklärt, sind die Hintergründe des Engpasses nicht vollständig geklärt. Eine mögliche Erklärung sei jedoch ein Anstieg der Verschreibungen seit dem ersten Quartal 2020 – „im zeitlichen Zusammenhang mit den Lockdown-Maßnahmen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Kombination mit einer geringen Flexibilität in den Herstellungsprozessen“.

Auch das BfArM hat auf Anfrage der DAZ erklärt, dass „unter Berücksichtigung der dem BfArM verfügbaren Informationen“ die Ursachen des Engpasses vielfältig seien, diese hätten „sukzessive und in Wechselwirkung zu dem aktuellen Verfügbarkeitsstatus geführt“. Ein zentrales Problem, das Auswirkungen auf die Gesamtverfügbarkeit von Tamoxifen hätte, sei nicht belegbar.

Außerdem heißt es, dass sich das BfArM in einem intensiven Austausch mit allen involvierten Akteuren auf nationaler und europäischer Ebene befindet. Maßnahmen zur Kompensation des Engpasses sollen sich bereits in Abstimmung befinden. An dieser sollen neben der pharmazeutischen Industrie auch das Bundesministerium für Gesundheit und die Aufsichtsbehörden der Bundesländer beteiligt sein. Die am heutigen Mittwoch stattfindende Sitzung des Beirates nach § 52b Abs. 3b AMG zu Liefer- und Versorgungsengpässen werde sich zudem mit all dem befassen.

Die nun von den Fachgesellschaften veröffentlichte Stellungnahme bietet einen Überblick, in welchen Indikationen Tamoxifen in welchen Dosierungen eingesetzt wird (z.B. auch Prostatakarzinom) – und gibt Empfehlungen „zu einem möglichen, temporären Ersatz von Tamoxifen“. Diese können Sie hier (in einer Tabelle auf Seite 5) nachlesen.