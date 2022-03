Jetzt teilt das BfArM aber mit, dass mit der Grundlage der Bekanntmachung nach § 79 Absatz 5 AMG von den Landesbehörden mittlerweile Importe für mehr als 5 Mio. Tabletten tamoxifenhaltiger Arzneimittel bezogen auf die Stärke 20 mg gestattet wurden. Diese seien bereits im Markt angekommen bzw. sie sollen bis zum 15.03.2022 in den Verkehr gebracht werden. Spätestens im Mai 2022 sollen weitere 20 Mio. Tabletten in der Stärke 20 mg in den Verkehr gebracht werden.

Damit könne die Versorgung aller Patientinnen und Patienten sichergestellt werden, heißt es, allerdings nur, wenn kleine Packungsgrößen (30 Tabletten) anstatt der üblichen 100 Tabletten verordnet werden.

Der Beirat für Liefer- und Versorgungsengpässe appelliert daher an die Ärzte und Ärztinnen ebenso wie an Apotheker und Apothekerinnen, seinen Empfehlungen zu folgen. Nur so könne eine Versorgung aller Patientinnen und Patienten bis Mai 2022 gelingen, heißt es. Die Verordnung von Großpackungen (N3) für einzelne Patientinnen und Patienten in den kommenden Wochen könne hingegen dazu führen, dass die verfügbaren Arzneimittel bereits vor dem 1. Mai ungleichmäßig verteilt sein werden. Aufgrund der zugesicherten Lieferungen ist davon auszugehen, dass sich die Versorgungslage ab Mai 2022 deutlich entspannen werde.