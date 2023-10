Vom Rebell zur festen Größe

2013:

Am 1. Oktober 2013 ist es so weit. Ein neuer Pharmagroßhändler nimmt im unterfränkischen Alzenau seinen Betrieb auf. Der Name: AEP. Das Unternehmen, dessen Kürzel für „Apothekeneinkaufspartner“ steht, wirbt mit einem einfachen und transparenten Preismodell sowie einer „führenden Kostenposition“ in Deutschland. Alle Kunden bekommen die gleichen Rabatte und Skonti, unabhängig vom Bestellvolumen. Im Marketing-Sprech von AEP heißt dies: „Stabile Top-Konditionen für alle Apotheken, verbunden mit dem Ziel, die flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln sicherzustellen und die Vor-Ort-Apotheke nachhaltig zu stärken.“ Beim Start soll der damalige Geschäftsführer Jens Graefe Bierdeckel verteilt haben, auf denen die Konditionen geschrieben stehen.