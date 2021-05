McKesson-Managerin folgt Jens Graefe

Jens Graefe war Gründer und Gesicht des seit Herbst 2013 aktiven Pharmagroßhändlers AEP. Er brachte seinerzeit mit seinem Geschäftsmodell eines vollsortierten pharmazeutischen Großhandels einigen Wirbel in die Branche. Anders als die im Bundesverband des Pharmazeutischen Großhandels (Phagro) versammelte Konkurrenz setzt AEP auf ein einziges Zentrallager, eine einmal tägliche Lieferung und transparente Konditionen. Nicht zuletzt das AEP-Skontomodell sorgte für Aufregung – doch ein Rechtsstreit endete 2017 mit einem Sieg für AEP vor dem Bundesgerichtshof. Eigenen Angaben zufolge, zählt das Unternehmen mittlerweile rund 4.800 Kunden, was etwa einem Viertel der Apotheken in Deutschland entspricht.

Ende vergangenen Jahres kündigte Graefe an, AEP verlassen zu wollen, um noch einmal „etwas Neues“ zu machen. Ende April kündigte dann trans-o-flex an, dass Graefe ab dem 1. Mai 2021 die Geschäftsführung bei dem auf Pharma, Kosmetik und andere sensible Güter spezialisierten Expressdienstleister verstärken werde. Graefe, der trans-o-flex bereits aus Kundensicht kennt, hat dort die neu geschaffene Position des Geschäftsführers Business Development übernommen.