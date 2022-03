Die INTERPHARM online hat begonnen. Am vergangenen Freitag bildete die FUTUREPHARM den Auftakt. Es ging unter anderem um einen nachhaltigen Apothekenalltag, um Cyberrisiken in der Apotheke, Plattformen im Apothekenmarkt, Nachwuchssuche, Pharmazeutische Dienstleistungen und das E-Rezept. In unserer Bildergalerie haben wir ein paar Eindrücke zusammengestellt.