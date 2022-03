Das war der pharmazeutische eKongress

Der größter Teil der INTERPHARM online ist nun vorbei. Nach der FUTUREPHARM am 11. und dem Apothekenrechttag am 18. März fand nun am vergangenen Wochenende detr pharmazeutische eKongress statt. Am 1. April bildet die Heimversorgung KOMPAKT den Abschluss der INTERPHARM online. Alle weiteren Infos finden Sie hier.