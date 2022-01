Ticketverkauf für die INTERPHARM online ist gestartet

Bald geht es wieder los: An vier aufeinanderfolgenden Freitagen und einem Samstag bietet die INTERPHARM online 2022 pharmazeutische Fortbildung auf höchstem Niveau – live im Stream aus dem Studio des Deutschen Apotheker Verlags. Wir starten am 11. März mit einem Blick in die nahe Zukunft: Die FUTUREPHARM beschäftigt sich mit den Möglichkeiten und Herausforderungen der Digitalisierung. Außerdem wird es um Nachhaltigkeit und die Zukunft des Apothekerberufs gehen. Der ApothekenRechtTag online gibt am 18. März einen gewohnt kompakten Überblick über aktuelle rechtliche Themen rund um die Apotheke. Am 25. März erwartet Sie auf dem Pharmazeutischen eKongress ein spannendes Programm mit den drei Themenschwerpunkten Schilddrüse, Mikrobiom und Schlaf. Und schon am 26. März geht es weiter mit dem PTAheute-eKongress, der den Fokus auf Diabetes mellitus legt sowie auf die besonderen Bedürfnisse von Säuglingen und Senior:innen. Den Abschluss bildet der Fortbildungstag Heimversorgung KOMPAKT: Erfahren Sie am 1. April, was es als Apotheke beim Start in die und bei der Heimversorgung zu beachten gilt.

Weitere Informationen zum Kongressprogramm, den Referent:innen und viele weitere Highlights finden Sie auf der INTERPHARM-Website.