Die INTERPHARM online 2022 ist vergangenen Freitag in die vierte Runde gegangen – mit der Heimversorgung KOMPAKT. Die Teilnehmer haben in sechs Vorträgen erfahren, was sie wissen und können müssen, um mit der Apotheke in die Heimversorgung zu starten oder sich in diesem zukunftsweisenden Versorgungssektor noch professioneller zu engagieren. Wir haben ein paar Eindrücke vom Kongresstag aus unserem Studio für Sie zusammengestellt.