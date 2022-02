In der Pandemie haben digitale Gesundheitsangebote wie ärztliche Videosprechstunden einen Schub erlebt. Die Telepharmazie steckt hingegen erst in ihren Anfängen – doch die Standesvertretung der Apotheker hat sich auf die Fahnen geschrieben, sie selbst aktiv zu gestalten. Auch auf dem ApothekenRechtTag am 18. März beleuchtet Bettina Mecking, Justitiarin der Apothekerkammer Nordrhein, die Chancen und Risiken derartiger Angebote.