Apotheken-Plattformen und -Apps sind in den vergangenen Monaten nur so aus dem Boden gesprossen. Doch rund um das Thema stellen sich zahlreiche rechtliche Fragen – zum Beispiel: Wie vertragen sich die Angebote mit dem Rezept-Makelverbot? Beim diesjährigen ApothekenRechtTag, der am 18. März online stattfindet, gibt Rechtsanwalt Dr. Timo Kieser Antworten auf diese und andere Fragen.