„Jede Apotheke kann nach außen tragen, was ihr wichtig ist“, ergänzte Anja Paape. Dazu gehörten nicht nur Dienstleistungen, sondern auch Wertevorstellungen oder die Philosophie im Team. „Auf der Website kann eine eigene Karriere-Rubrik erstellt werden, unter der Bewerber erfahren, was sie von ihrem neuen Arbeitsplatz erwarten können“, so Paape.

Aber nicht nur über die Kammern und Websites werde pharmazeutisches Personal auf Arbeitgeber aufmerksam. Neun von zehn Vertreter:innen der Generation zwischen 14 und 28 Jahren nutzten soziale Netzwerke aktiv, allen voran Instagram und Youtube, so Paape. Die Medios-Apotheken seien daher auf beiden Plattformen präsent. 43 Prozent ihrer neuen Mitarbeiter gaben an, sich vorher über YouTube über die Apotheke informiert zu haben, via Instagram sogar 57 Prozent, berichtet die Apothekerin. Wer hier sichtbar sei, habe einen Vorteil bei der Mitarbeitersuche. In den meisten Apotheken fänden sich Mitarbeiter, die mit sozialen Netzwerken vertraut sind. Paape und Oleski gaben den Tipp, hierfür die Stärken des Teams auszunutzen.