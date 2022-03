Zudem wurden folgende Services für die Patienten optimiert:

Über einen Barcode-Scan oder die Suchfunktion können Medikamente schnell gefunden und direkt dem Warenkorb hinzugefügt werden

Die Bestellhistorie bietet einen kompakten Überblick über alle getätigten Bestellungen

Ändert sich der Status einer Bestellung, z. B. auf „abholbereit“, informiert die App ihre User:innen und User über Push-Nachrichten

Und auch auf das E-Rezept ist die ApothekenApp vorbereitet. Die Nutzer:innen können ihre E-Rezepte über die Handykamera scannen und anschließend über sichere Server direkt an die Apotheke übermitteln, wo das E-Rezept im Reservierungsbereich unter mein.apotheken.de gelistet wird. Gleiches gilt für klassische Rezepte aus Papier, welche über die ApothekenApp fotografiert und digital an die Apotheken übermittelt werden können – als sichere und DSGVO-konforme Alternative zu WhatsApp und Co.