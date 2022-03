Was die Wissenschaftler anhand der 10.133 Blutproben von 5.390 Personen beobachteten, war, dass in der gesunden Kontrollgruppe die sNFL-Konzentration mit dem Alter exponentiell stieg. Vor allem nach dem 50. Lebensjahr sei der Anstieg „steiler“ verlaufen, schreiben die Studienautoren, die ihre Arbeit im März 2022 im Fachjournal „The Lancet Neurology“ („Serum neurofilament light chain for individual prognostication of disease activity in people with multiple sclerosis: a retrospective modelling and validation study“) veröffentlichten. Aus diesen Daten erstellten die Wissenschaftler statistische Kenngrößen (Perzentile und Z-Scores), deren Aussagekraft sie sodann an in zwei unabhängigen MS-Kohorten (eine Kohorte in der Schweiz und eine Validierungskohorte aus dem schwedischen MS-Register) prüften, mit der Frage: Können diese angepassten Referenzwerte das Risiko für eine künftige Krankheitsaktivität auch für einzelne MS-Patienten wie auch auf Gruppenebene voraussagen?