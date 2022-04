Ocrelizumab scheint sicher in der Schwangerschaft

Was macht man in der Schwangerschaft? Da MS eine neurologische Erkrankung ist, die vorwiegend Frauen trifft, die diese Diagnose zudem am häufigsten im Alter von 30 Jahren – also im gebärfähigen Alter und in der Zeit der Familienplanung – erhalten, sollten Arzt und Patientin die Familienplanung bei der Wahl einer Immuntherapie berücksichtigen, rät die Leitlinie. In der Regel werden der DGN zufolge die „Medikamente bei Eintritt der Schwangerschaft abgesetzt“ – weswegen auch nur wenige Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit in der Schwangerschaft vorliegen. Um als „sicher“ in der Schwangerschaft zu gelten, sollten nach Empfehlung der Europäische Arzneimittelagentur EMA prospektive Daten von mindestens 1.000 schwangeren Frauen mit Exposition im ersten Trimenon vorliegen.