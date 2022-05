In diesen Punkten will die DMSG (Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft) unterstützen und den 252.000 Menschen mit MS in Deutschland rund um den 30. Mai ermöglichen, für ihre Anliegen auch die breite Öffentlichkeit zu gewinnen. Nicht vergessen darf man, dass jährlich 15.000 Menschen hierzulande mit der Diagnose konfrontiert werden und sodann ihr Leben erst einmal neu sortieren müssen. Bis zu diesem Zeitpunkt vielleicht nicht zur Diskussion stehende Fragen – Kann man den Beruf noch ausüben oder wie lange? Ist es klug, eine Familie zu gründen? – dürften den Betroffenen durch den Kopf gehen und wollen beantwortet werden. Geht das überhaupt noch – „Voll im Leben mit Multipler Sklerose“?