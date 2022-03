Zahlreiche Hilfsorganisationen und Initiativen, auch aus der Apothekerschaft, haben Spendenaufrufe getätigt und Hilfstransporte organisiert. Diese sollten Apotheker:innen auch weiterhin unterstützen. Diesen Appell hat am gestrigen Mittwoch die europäische Apothekervereinigung PGEU an die Kolleg:innen in ganz Europa gerichtet. Auch die PGEU sei weiterhin fest entschlossen, eng mit den humanitären Diensten der Europäischen Kommission und allen anderen europäischen Interessenvertretungen des Gesundheitswesens zusammenzuarbeiten. Man wolle jede mögliche Unterstützung leisten, die dazu beitragen kann, die dringlichsten Versorgungsprobleme zu lindern – sowohl, was die medizinische Versorgung angeht, als auch im Hinblick auf die Versorgung mit allen anderen lebenswichtigen Gütern.