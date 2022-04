Mögliche Gasknappheit bereitet Pharmaindustrie Sorgen

Als Beispiel wird Sanofi angeführt. Frankfurt sei ein wichtiger Produktionsstandort von Sanofi und im Industriepark Höchst würde über die Betreibergesellschaft „Infraserv“ ein Energiemix mit einem Erdgasanteil von rund 70 Prozent bezogen. Kurzfristig ließe sich ein Gasembargo zwar überbrücken, mittelfristig müsste aber zur Kohlefeuerung zurückgekehrt werden, heißt es.

Doch welche Arzneimittel wären konkret betroffen? „Mit Blick auf den Energiebedarf und die Volumina in Frankfurt seien die Insuline an allererster Stelle zu nennen“, betonte Sanofi gegenüber der FAZ. Bei Merck in Darmstadt fürchtet man, dass im Falle einer kurzfristigen Energie- und/oder Gasknappheit die Produktion und Versorgung mit „lebenswichtigen Medikamenten und kritischen Produkten für die Entwicklung und Herstellung von Biologika und COVID-Impfstoffen“, riskiert würde.

„Im Rahmen unserer Business Continuity Strategie haben wir umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um unsere Produktion gegen das Risiko einer Energieunterversorgung abzusichern“, hieß es außerdem vom Corona-Impfstoff-Hersteller Biontech. Doch auch Biontech ist bewusst, dass es bei Rohstoffen, Vorprodukten und Zulieferern anders aussehen könnte.