Aber was muss man genau tun, wenn man Apotheker:innen aus der Ukraine bei sich in der Apotheke beschäftigen möchte? Klar ist: Um regulär den Apothekerberuf ausüben zu können, müssen die ukrainischen Kolleg:innen wie alle, die ihre Ausbildung in einem Drittstaat absolviert haben, das individuelle Anerkennungsverfahren durchlaufen. Auch gibt es die Möglichkeit, zunächst eine auf bis zu zwei Jahre befristete Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des Apothekerberufs („Apotheker:in unter Aufsicht“) zu beantragen. Ausführliche Infos dazu stellt die ABDA auf ihrer Webseite in deutscher und englischer Sprache zu Verfügung.

Doch selbst wenn es gelingt, bürokratische Hürden möglichst gering zu halten – so dürfte beispielsweise ein aktueller Strafregisterauszug aus der Heimat, der für die Beantragung der Berufserlaubnis notwendig ist, aus Kriegsgebieten nicht leicht zu beschaffen sein –, dauert das ganze eine Weile. Vor allem auch deswegen, weil allgemeine Deutschkenntnisse und Fachsprachenkenntnisse erlernt und nachgewiesen werden müssen.