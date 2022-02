Die Sanacorp hat am heutigen Montag in Neuenstein bei Bad Hersfeld eine neue Niederlassung mit integriertem Zentrallager eröffnet. Von diesem nunmehr 19. Standort der Apothekergenossenschaft aus sollen nicht nur Apotheken in Nordhessen und Westthüringen mit Arzneimitteln und Medizinprodukten beliefert werden.