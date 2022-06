Die 19. Niederlassung des Unternehmens in Neuenstein ist nach den Angaben Langs „erfolgreich ans Netz“ gegangen und habe die Lieferfähigkeit des Konzerns nochmal verbessert. Über Neuenstein würden bis zu 40.000 „Langsamdreher“ beziehungsweise „Exoten“ vertrieben, die im Bedarfsfall in einer Nacht an alle anderen Niederlassungen in Deutschland geliefert werden könnten. Der Umbau der Niederlassung Düsseldorf kommt nach seinen Worten ebenfalls gut voran, wenngleich die Sanierung teurer als geplant werde. Die Arbeiten sollen bis Ende 2025 termingerecht abgeschlossen sein.