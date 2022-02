Die zu 100 Prozent im Besitz von Apothekern befindliche Genossenschaft zählt aktuell über 8.000 Mitglieder, betreibt in Deutschland 19 Niederlassungen – kürzlich kam eine weitere im hessischen Neuenstein dazu – und beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter. Mit der flächendeckenden Belieferung von Apotheken in der gesamten Republik hat Sanacorp damit ein erhebliches Gewicht in der Großhandelslandschaft. Dabei wird das operative Pharmahandelsgeschäft in Deutschland von der Tochtergesellschaft Sanacorp Pharmahandel GmbH betrieben, an der auch die französische Astera S.A. beteiligt ist.