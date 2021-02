Sanacorp: Neues Zentrallager in der Mitte Deutschlands

Um auch in der Mitte Deutschlands besser aufgestellt zu sein, errichtet Sanacorp im hessischen Neuenstein bei Bad Hersfeld ein neues Zentrallager. Zudem entsteht dort eine Niederlassung für die Apotheken vor Ort. Der neue Standort soll in 2022 in Betrieb gehen und von seiner zentralen Lage alle Sanacorp-Niederlassungen beliefern.