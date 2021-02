Sanacorp will Plastiktüten stark reduzieren

Sanacorp möchte nun über den Einsatz von Mehrwegverpackungen 1,5 Millionen Plastiktüten pro Jahr einsparen. Wie das Unternehmen am Donnerstag vergangener Woche mitteilte, soll Austauschware innerhalb des Lieferverbunds in Zukunft in entsprechenden wiederverwendbaren Mehrwegtüten verpackt werden.