Die antiviralen Eigenschaften von Azelastin wurden im Rahmen einer Phase-II-Studie (CARVIN-Studie) näher untersucht. Das primäre Ziel der Studie war es, erste Daten zur Wirksamkeit eines Azelastin-Nasensprays bei SARS-CoV-2-infizierten Patienten in Bezug auf die Viruslast in Nasen-Rachen-Abstrichen zu gewinnen. An der dreiarmigen, randomisierten, doppelblinden und Placebo-kontrollierten Interventionsstudie nahmen 90 Probanden mit positivem SARS-CoV-2-­Nachweis teil. Sie wurden randomisiert drei Gruppen zugeteilt und erhielten während elf Tagen dreimal täglich pro Nasenloch einen Sprühstoß Azelastin 0,02%, Azelastin 0,1% oder ein Placebo-Nasenspray. Während dieser Zeit wurden sieben Nasopharyngeal-Abstriche für eine quantitative PCR-Messung entnommen. Ferner wurden der Gesundheitszustand der Probanden kontinuierlich überprüft und die Symptome erfasst. An den Tagen 16 und 60 wurden zusätzliche Sicherheitskontrollen durchgeführt.