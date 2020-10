Kann ein Algen-Inhaltsstoff SARS-CoV-2 in der Nase ausbremsen?

Darüber hinaus ist Carrageen (Iota- und Kappa-Carrageen) als Wirkstoff in Erkältungssprays (z. B. als Carragelose® im Medizinprodukt Algovir® Effekt Erkältungsspray) enthalten. Es soll in der Nase auf physikalischem Weg eine antivirale Wirkung entfalten: Das Carrageen bildet sozusagen eine Schutzschicht auf der Nasenschleimhaut. Dadurch sollen Viren daran gehindert werden, an die Mukosa-Zellen anzudocken und in der Folge in sie einzudringen und sich in ihnen zu vermehren. Im Frühstadium einer Erkältung angewendet, soll auf diese Weise das Infektionsgeschehen abgemildert werden.