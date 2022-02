Booster ist nicht gleich Booster

Geboostert oder nicht? In vielen Bereichen des Lebens ist diese Frage derzeit entscheidend: Von der Antwort hängt vielerorts ab, ob man ohne zusätzlichen Test ein Restaurant besuchen darf oder ob man nach Kontakt mit nachweislich mit SARS-CoV-2-Infizierten in Quarantäne muss. Letzteres ist angesichts explodierender Infektionszahlen auch für den Apothekenbetrieb wichtig. Schließlich fallen bei Infektionen im Team nicht geboosterte Kontaktpersonen, deren zweite Impfung weniger als 15 und mehr als 90 Tage zurückliegt, zusätzlich zu den Erkrankten aus. In diesem Zusammenhang ist mit Booster also die Auffrischimpfung gemeint, also die Dosis, die nach einer abgeschlossenen Grundimmunisierung verabreicht wird. Das entspricht zum Beispiel bei den mRNA-Impfstoffen einer dritten Dosis.