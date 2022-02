Genesenenzertifikate: Welche Nachweise dürfen Apotheken akzeptieren?

Beim Thema Genesenenzertifikate ist aktuell viel in Bewegung: Mitte Januar verkürzte das Robert Koch-Institut (RKI) deren Gültigkeit von 180 auf 90 Tage. Derzeit gibt es diesbezüglich eine Diskrepanz zwischen der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung und der Coronavirus-Einreiseverordnung, die direkt auf die Website des RKI verweisen, auf der einen Seite und der Coronavirus-Testverordnung auf der anderen Seite. Während die fachlichen Vorgaben des RKI derzeit also besagen, dass der positive Test nicht länger als 90 Tage zurückliegen darf, sieht die Testverordnung in ihrer aktuellen Fassung eine Gültigkeit der Genesenenzertifikate von sechs Monaten vor (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 TestV). Was alle Vorgaben eint: Die Testung zum Nachweis der vorherigen Infektion muss durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis erfolgt sein.

In der Testverordnung will das Bundesgesundheitsministerium (BMG) nun jedoch aufräumen: Im heute bekannt gewordenen Entwurf für eine geänderte Testverordnung wird der entsprechende Passus schlichtweg gestrichen. In der Begründung heißt es dazu: „Die Voraussetzungen für die Ausstellung eines COVID-19-Genesenenzertifikats können Veränderungen unterliegen, die Aufführung dieser ist daher innerhalb der vorliegenden Verordnung nicht notwendig.“

Das bedeutet allerdings nicht, dass Apotheken künftig – sollte die Testverordnung tatsächlich in diesem Sinne angepasst werden – Genesenenzertifikate auf Grundlage positiver Antigenschnelltests ausstellen können. Vielmehr bleibt es für die Genesenenzertifikate beim Verweis in den beiden anderen Verordnungen auf die RKI-Website – und damit beim Testnachweis mittels PCR, PoC-PCR oder weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik.