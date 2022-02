ABDA: Statusnachweis für geboosterte Genesene jetzt leichter

„Die Apotheken haben die neuen EU-Regeln fristgemäß umgesetzt und erleichtern es damit vielen Genesenen, ihren Impfstatus im Alltag leichter nachzuweisen“, sagt Thomas Dittrich, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes (DAV): „Diese sind für Patientinnen und Patienten mitunter schwer nachzuvollziehen. Wir bitten um Verständnis, aber das liegt nicht in der Verantwortung der Apothekenteams. Auch auf das Auslesen und Anzeigen der hochgeladenen Impf- und Genesenenzertifikate in der Corona-Warn-App oder Cov-Pass-App haben die Apotheken keinen Einfluss. Grundsätzlich empfehlen wir deshalb immer, alte Zertifikate nicht aus den Apps zu löschen oder diese als Papierausdruck bei sich zu führen, um bei Bedarf den eigenen Status dokumentieren zu können.“ Seit Juni 2021 haben die Apotheken mehr als 80 Millionen Impfzertifikate und über 3 Millionen Zertifikate für Genesene ausgestellt – das sind etwa 40 Prozent aller Zertifikate in Deutschland.

Vieles unklar bei den Genesenen

Allerdings ist genesen und dann geimpft bislang die einzige Konstellation, die die Handlungshilfe der ABDA abbildet. Für alle andere Varianten, die eine Genesung beinhalten, gibt es bislang keine Vorgaben.

Bei Erstimpfung mit dem Janssen-Impfstoff gilt der Status 2/1 übrigens nicht als geboostert, auch wenn das im Portal so aussieht. Das ist aber nach den deutschen Regeln lediglich eine abgeschlossene Grundimmunisierung.