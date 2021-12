EMA: Zweite Dosis mit COVID-19-Impfstoff Janssen möglich

Erst am 7. Dezember hatten EMA und ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) gemeinsam Empfehlungen hinsichtlich heterologer Impfschemata gegen COVID-19 ausgesprochen. Im Großen und Ganzen können nach Ansicht der beiden Behörden die Impfstoffe sowohl bei der Grundimmunisierung als auch bei Boosterimpfungen frei kombiniert werden. Sie erklärten, dass jedoch die derzeit verfügbaren Daten zeigten, dass die Kombination der zugelassenen Vektorimpfstoffe mit mRNA-Impfstoffen gute Antikörperspiegel und eine stärkere T-Zell-Antwort als homologe Impfungen erzeugen und im Allgemeinen auch gut verträglich sind.

Weniger gut untersucht sei, wie es sich auswirke, wenn zuerst mit mRNA-Impfstoffen geimpft werde oder wenn zwei unterschiedliche mRNA-Impfstoffe angewendet würden. Ein Vektorimpfstoff nach mRNA-Impfung solle nur in Betracht gezogen werden, wenn es ein Problem mit der Verfügbarkeit von mRNA-Impfstoffen gibt. Die bisherigen begrenzten Daten deuten an, dass eine solche Reihenfolge aus immunologischer Sicht weniger vorteilhaft ist, erklärt die EMA.