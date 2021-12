Zertifikat für den Booster nach Janssen-Impfung – so geht’s

Die Apps können beim Einlesen des Zertifikats nicht unterscheiden, ob es sich um eine Auffrischimpfung handelt oder den Abschluss einer Grundimmunisierung. Die Zertifikate mit der Angabe Impfung 2/2 werden dann erst nach 14 Tagen als gültig angezeigt wie die Grundimmunisierung. Die ABDA rät daher, Betroffene darauf hinzuwesen, die Impfzertifikate über die Impfung 1/1 vorzuzeigen, um Irritationen zu vermeiden.

Aus immunologischer Sicht wäre es übrigens durchaus sinnvoll, dass auch das Boosterzertifikat nicht sofort gültig ist. In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ erklärt Professor Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, dass man mit mindestens sieben Tagen, besser noch mit den bereits von der Erst- und Zweitimpfung bekannten zwei Wochen rechnen sollte, bis der Booster seine volle Schutzwirkung entfaltet. Ihre Kollegin Professor Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München, geht von 12 bis 14 Tagen aus.