Janssen-Impfung: Neue Auswahlmöglichkeiten im Verbändeportal

Die Angabe 3/3 (Tabelle: 3/3-Booster) ist denjenigen vorbehalten, die zunächst eine vollständige Impfserie (aktuell für alle Vakzinen zwei Dosen) erhalten haben und später eine Auffrischimpfung. Alle weiteren Impfungen werden nach dem Schema (3+X)/(3+X) erfasst, also 4/4, 5/5 und so weiter. „Mit der bereits geplanten nächsten Optimierung des Moduls ist eine technische Hilfe zur Auswahl der Nummer der Dosis vorgesehen“, verspricht die ABDA.

Weiterhin gilt, dass der Zusatzvermerk „Booster“ in den PDF-Ausdrucken nicht zu finden sein wird. Was die Gültigkeit der Impfzertifikate für die erste Impfserie betrifft – sie sollen künftig nur noch 270 Tage gelten –, so soll die Überprüfung auf Ebene der Zertifikatsprüfung erfolgen.