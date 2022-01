Insgesamt 204,7 Millionen digitale Zertifikate wurden seit Beginn der Impfkampagne bis vergangenen Freitag in Deutschland ausgegeben, allerdings wurden im selben Zeitraum „nur“ 162,1 Millionen Impfdosen verabreicht. Auf diese Diskrepanz von mehr als 40 Millionen Zertifikaten macht dieser Tage die „NOZ“ aufmerksam. Die Opposition im Bundestag fordere Aufklärung und beklage ein „Daten-Chaos“, heißt es in dem Artikel. Das BMG sehe in der Differenz, die dem Artikel zufolge in den zurückliegenden Wochen noch erheblich gewachsen sein soll, keinen Hinweis auf gefälschte Impfpässe oder millionenfach nicht gemeldete Impfungen. Letzteres erachtet demnach auch die KBV für unwahrscheinlich. Man gehe auf Basis der vertragsärztlichen Abrechnungsdaten davon aus, dass eine Untererfassung durch das digitale Impfquoten-Monitoring (DIM) nicht generell gegeben sei und man damit die dargestellte Lücke nicht erklären könne, sagte ein KBV-Sprecher der NOZ. Dazu benötige man vertiefende Analysen der Daten zur Zertifikatsausstellung, die aktuell nur das Robert-Koch-Institut durchführen könne.