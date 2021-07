Die ABDA hatte in ihrer Stellungnahme moniert, dass diese Regelung „übermäßig wirken“ könnte. Sie erkläre nämlich auch bestimmte praktisch relevante Fallgestaltungen für unzulässig – obwohl Apotheken hier durchaus die geforderte Überprüfung zuverlässig vornehmen könne. Im Auge hatte die ABDA etwa Konstellationen, in denen die Mutter oder der Vater die Ausweise und die Impfnachweise der übrigen Familienmitglieder in der Apotheke zur Ausstellung digitaler Impfnachweise vorlegt.

Darauf hat das BMG reagiert. Die Ergänzung in der Vergütungsnorm (§ 9 ImpfV) lautet nun: „Ein Anspruch auf die Vergütung nach Satz 1 besteht nur dann, wenn das COVID-19-Impfzertifikat anlässlich eines unmittelbaren persönlichen Kontakts zwischen der Apotheke und der geimpften Person, einem für eine geschäftsunfähige oder beschränkt geschäftsfähige geimpfte Person für diesen Aufgabenkreis bestellten Betreuer, einem Elternteil oder einem Sorgeberechtigten einer minderjährigen geimpften Person erstellt wird.“

Ungehört blieb allerdings der Ruf der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die Vergütung rückwirkend zum 1. Juli zu kürzen, um Abrechnungsproblemen vorzubeugen. Auch den eingeforderten Samstagszuschlag für Arztpraxen, die in den sprechstundenfreien Zeiten Menschen gegen COVID-19 impfen, hat das BMG nicht aufgegriffen.