Ab 8. Juli nur noch 6 Euro je digitales Impfzertifikat

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat es bereits kurz nach dem Start der Zertifikatsausstellung in den Apotheken angekündigt: Die Apotheken bekommen künftig weniger Geld für diese Serviceleistung. Statt bislang 18 Euro (bzw. 18 plus 6 Euro bei Ausstellung der Zertifikate von Erst- und Zweitimpfung in einem Rutsch) gibt es nur noch 6 Euro je Erstellung. Das Gleiche gilt übrigens für Arztpraxen und Betriebsärzte, die nachträglich digitale Impfzertifikate für Personen ausstellen, die die Impfung nicht in dieser Praxis beziehungsweise bei diesem Betriebsarzt erhalten haben. Dieselbe Summe erhielten die Ärzte schon zuvor, wenn die Person bei ihnen geimpft wurde. Nun sollen also alle Ärzte – impfende wie nicht impfende – und Apotheken im „Gleichlauf“ vergütet werden. Ab dem 8. Juli soll diese Kürzung greifen. So sieht es der Referentenentwurf zur Änderung der Coronavirus-Impfverordnung vor.